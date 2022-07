مال وأعمال

أعلنت شركة solutions by stc، عن شراكتها الاستراتيجية مع Proofpoint، لتقديم منصة مبتكرة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات. ومن خلال هذه الشراكة ستعزز solutions by stc عروضها الموجهة لعملائها في قطاع الشركات، عبر توفير خدمات الحماية لأكبر أصول المؤسسات أهمية من المخاطر وهم موظفيها.

وفي بيان لها، قالت solutions by stc أن الشراكة التي تم تشكيلها حديثا ستضيف الى منتجات وخدمات الأمن السيبراني (Shield)التي توفرها الشركة حالياً وسيضيف خيار أمان للمنصات السحابية إلى المجموعة المتنوعة من الحلول الحالية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرة ومعرفة شريكها الاستراتيجي في مجال حماية البيانات، بما يضمن الحماية المثلى لعملائها.

وسلطت الشركة الضوء على خطورة انتهاكات البيانات والهجمات الإلكترونية التي تجتاح العالم وأصبحت أكثر شيوعا يوماً بعد يوم، مؤكدة على ضرورة أن تكون المؤسسات مجهزة تجهيزًا جيدا للحماية والكشف والاستجابة لأي تهديدات تواجهها. ومن هذا المنطلق فان منصة Proofpoint Essentials الجديدة التي نتجت عن هذه الشراكة، ستوفر للعملاء حلول حمائية للبيانات مثل حماية البريد الإلكتروني، والكشف المتقدم عن التهديدات، وخدمات أرشفة البريد الإلكتروني، وحماية البيانات، وضمان استمرارية البريد الإلكتروني. كما ستتيح المنصة أيضا ميزات مبتكرة أخرى يتم تقديمها إلى السوق الكويتي عبر Proofpoint بالتعاون مع solutions by stc.

وتعليقا على إطلاق المنصة، أعرب إميل أبو صالح، الرئيس الإقليمي لـ Proofpoint في الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا بأنه يسعدنا ان نوفر للمؤسسات في الكويت خدمات الحماية وأمن البيانات الرائدة من خلال شريكنا solutions by stc.