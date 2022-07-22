مال وأعمال

تخطط المملكة العربية السعودية لتنظيم عدد من العروض الترويجية في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، حيث تسعى لإقناع شركات مثل أمازون، وعلي بابا غروب، ودي إتش إل، التابعة لشركة Deutsche Post AG للمساعدة في توسيع نطاق عمليات الشحن الجوي والتوزيع.

من جانبه، قال نائب رئيس الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، محمد فهد الخريسي، في مقابلة مع «بلومبيرغ»، إن السعودية ستدعو الشركات الخاصة لإقامة شراكات لأنشطة الشحن والتخزين مع المملكة، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية.نت».

ويهدف الاندفاع نحو الشحن الجوي والخدمات اللوجستية إلى رفع كمية الشحن التي يتم التعامل معها إلى 4.5 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية العقد كجزء من خطة بقيمة 100 مليار دولار لتوسيع حجم قطاع الطيران بما يتماشى مع استراتيجية المملكة رؤية 2030.

وقال الخريسي في معرض فارنبورو الدولي للطيران جنوب غربي لندن، إن المملكة تعمل على توسيع البنية التحتية لمطاراتها وإنشاء شركة طيران جديدة للركاب في العاصمة السعودية الرياض، والتي «تتقدم بشكل جيد للغاية».

وكجزء من الخطة، تتطلع الهيئة العامة للطيران المدني إلى التنسيق مع شركات النقل للتأكد من أن «الصورة العامة تبدو منطقية».

كما، كشفت وكالة «بلومبيرغ»، أن السعودية ستخفض رسوم المطارات بنسبة تصل إلى 35% في محاولة للمنافسة في منطقة تستضيف بالفعل بعضاً من أكبر مراكز الركاب في العالم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في معرض فارنبرة الجوي، ، أن التخفيض، الذي سينطبق على مطارات الرياض وجدة والدمام، وسيتم تنفيذه في وقت لاحق من هذا العام، هو الخطوة التالية في خصخصة مستمرة للقطاع.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إنه سيتم السماح للمطارات بالمرونة الكافية لخفض الرسوم إلى ما دون الحدود القصوى المعلنة لتحقيق أقصى قدر من النمو في حركة الركاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت السعودية إنها ستقدم حوافز لشركات الطيران لتسيير مسارات غير مربحة وبعد أيام من فتح البلاد مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تطير من وإلى إسرائيل، إذ تتطلع المملكة إلى المنافسة بشكل أفضل مع المراكز الرئيسة في الإمارات وقطر المجاورتين.