مال وأعمال

واصل سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي وسط تداولات قوية، فيما وصلت مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 7%.

وأغلق المؤشر الرئيسي «تاسي»، على ارتفاع بنسبة 1.04% ما يعادل 123.63 نقطة عند مستوى 11987.97 نقطة، في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع. وبلغت قيمة التداولات نحو 5.64 مليارات ريال عبر التداول على 166.68 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 156 سهما تصدرها سهم «اللجين» بنسبة 7.55% عند سعر 59.8 ريال، مقابل تراجع 44 سهماً بصدارة المتحدة للتأمين بنسبة 9.95% عند سعر 17.74 ريال، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

