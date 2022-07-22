مال وأعمال

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والفائدة إلى تعزيز ربحية البنوك السعودية خلال العامين الحالي والمقبل. ورأت «فيتش» أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من شأنها أن تعزز الأرباح التشغيلية للبنوك السعودية المصنفة من قبل الوكالة بنسبة 14%. كما توقعت «فيتش» أن تتراجع تكاليف تمويل البنوك السعودية، بعد أن قامت «ساما»، بضخ 50 مليار ريال في النظام المصرفي خلال الفترة الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي يقف فيه معدل القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية عند أعلى مستوياته في 15 سنة. وأشارت «فيتش» إلى أنه على الرغم من أن النسبة الأكبر من القروض العقارية في السعودية تعتمد فائدة ثابتة، ما يعني عدم قدرة البنوك لإعادة تسعيرها بسرعة، لكن ما يعوض ذلك وجود نسبة عالية من الودائع بدون فائدة.

