مال وأعمال

فرضت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين غرامة على شركة ديدي غلوبال لخدمات النقل التشاركي بأكثر من 8 مليارات يوان (1.2 مليار دولار)، بعد تحقيق في ممارسات الأمن السيبراني للشركة. وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان إن التحقيق خلص إلى انتهاك ديدي قانون أمن الشبكات وقانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين. وفي بيان منفصل، قالت الإدارة الغرامة إن «العمليات غير القانونية التي قامت بها ديدي تسببت في مخاطر كبيرة على الأمن القومي، ما أثر على البنية التحتية للمعلومات وأمن البيانات في البلاد». وقالت الإدارة إن رئيس مجلس إدارة شركة ديدي، تشنغ وي، والرئيس جان ليو، تم تغريمهما مليون يوان (148 ألف دولار) لكل منهما، حيث تم تحميلهما المسؤولية عن انتهاكات الشركة. جاء في البيان أن «انتهاكات ديدي للقوانين واللوائح خطيرة، وفي ضوء مراجعة أمن الشبكة، توجب فرض عقوبات قوية بحقها».