مال وأعمال

افتتح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر، يرافقه عدد من نوابه، المبنى الجديد لمركز التدريب بمصفاة ميناء عبدالله، التابع لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي، والذي يعد الثاني من نوعه، حيث سبق للشركة افتتاح مركز مماثل في مصفاة ميناء الأحمدي أواخر العام الماضي.

وبهذه المناسبة أشاد البدر بالدور المهم الذي تؤديه برامج التدريب في تعزيز وتطوير قدرات ومهارات العاملين في الشركة وفي القطاع النفطي الكويتي بشكل عام، مؤكدا أن الشركة تولي جانب التدريب اهتماما خاصا لارتباطه بكفاءة العاملين والارتقاء بمستويات الأداء. ونوه البدر بالتكنولوجيا المتطورة وطرق التدريب الحديثة المعتمدة في المركز، والتي تحاكي أفضل نظم التدريب والتأهيل المتبعة في المؤسسات الإقليمية والعالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية والناطق الرسمي للشركة عاهد الخريف أن المركز يقدم خدماته التدريبية لموظفي دوائر الشركة المختلفة كدائرة العمليات، والصيانة، والخدمات الفنية، وضمان الجودة، كما يقدمها كذلك لموظفي الشركات النفطية الزميلة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مجال التدريب على مستوى الشركة والقطاع. وعن مكونات المركز الجديد، ووظائف قاعاته التدريبية،

أشار الخريف إلى إن المركز يضم 9 قاعات للمحاضرات و3 قاعات لتدريب موظفي العمليات تعمل بنظام المحاكاة، وكذلك ورشة ذكية للتدريب المهني والفني عبر وسائل تدريب الواقع الافتراضي Virtual Reality، والواقع المعزز Augmented Reality.

وأضاف أن المركز يشتمل أيضا على مختبرات للحاسب الآلي ومختبر كيميائي وغرفة للاجتماعات، ومجموعة من المكاتب الإدارية للمدربين المختصين ولبقية العاملين في المركز.