مال وأعمال

استؤنفت شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، أمس الخميس، بعد إجراء عمليات صيانة، مما هدأ المخاوف من تمديد فترة الصيانة.

وأكدت الشركة المشغلة للخط، والتي تحمل الاسم نفسه، أن «غازبروم» الروسية، أعادت تدفق الغاز إلى ألمانيا بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استمرت 10 أيام.

وأضافت الشركة، أن تدفق الغاز الروسي عبر الخط الذي يربط بين روسيا وألمانيا، سيكون بنسبة 40%، وهي السعة ذاتها التي كان يعمل بها الخط قبيل بدء أعمال الصيانة.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن الصادرات عبر خط الغاز «نورد ستريم» ستستأنف بكميات منخفضة، وبشروط.

فيما تشير طلبات شحنات الغاز الآن إلى أن التدفقات ستعود بنسبة 40% من السعة، وهي نسبة أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وكانت موسكو تقيد شحنات الغاز إلى أوروبا منذ شهور، لكن القارة ما تزال تعتمد على القليل الذي تحصل عليه لملء الكهوف الملحية المتقاعدة وخزانات المياه الجوفية ومستودعات الوقود التي تحتفظ بمخزونات الوقود لديها.

وقال مستشار طاقة في شركة Hawk Energy، خالد العوضي، إن روسيا أوفت بوعدها فيما يخص فترة صيانة خط أنابيب «نورد ستريم 1»، التي حددتها بـ10 أيام، مشيرا إلى أن هذه الصيانة دورية وتحدث في فصل الصيف سنويا.

وأضاف العوضي في مقابلة مع «العربية»، أن روسيا لن تتمكن من ضخ الغاز عبر الخط بكامل طاقته، بسبب توقف توربين آخر من التوربينات الـ5 عن العمل، والذي سيتم شحنه إلى ألمانيا ثم إلى كندا حتى تقوم شركة سيمنس بعمليات التصليحات.

ولفت إلى أن المخاوف كانت من أوروبا، مستبعداً قطع روسيا لإمددات الغاز، ومتوقعاً في الوقت نفسه أن يكون القطع من الجانب الأوروبي.

وذكر أن وجود عقوبات على روسيا يؤثر على عمليات الصيانة.

