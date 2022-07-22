مال وأعمال

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، لينضم إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية. يأتي القرار في اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا أمس الخميس في الوقت الذي يواجه فيه البنك مسارًا صعبًا إلى الأمام: ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة كلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا. ويقول البنك إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة من خلال «تقييم محدث لمخاطر التضخم». وذكر البنك أنه سيكون من المناسب مواصلة رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.