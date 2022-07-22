مال وأعمال

تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنحو 2% مع انهيار الحكومة، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً، على الرغم من بعض الراحة المستمدة من استئناف واردات الغاز الروسية. وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته أمس الخميس إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال. ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة. وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 4.8%. وتراجع المؤشر Stoxx600 للأسهم الأوروبية 0.2% مع اتجاه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. ويترقب المستثمرون قرار البنك بخصوص رفع سعر الفائدة.