مال وأعمال

أبقى البنك المركزي التركي على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، وذلك على الرغم من التضخم الذي تعاني منه تركيا وانخفاض عملتها أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر. هذا وثبّت المركزي التركي الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع «الريبو» لشهر يوليو عند 14 %، وكذلك أبقى على سعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية عند 12.5 %، وسعر الإقراض خلال الليلة الماضية عند 15.5 %. وتراجعت الليرة التركية إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر، إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة. وهبطت الليرة نحو 25 % هذا العام بعد أن نزلت 44 % في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة. وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 %.