مال وأعمال

انضمت شركة مايكروسوفت إلى ركب الشركات العملاقة التي أعلنت عن وقف التوظيف أو حتى تسريح بعض العمال، إذ أعلنت عن خطة لإلغاء العديد من الوظائف المفتوحة، بما في ذلك في أعمالها السحابية Azure ووحدة برامج الأمان الخاصة بها، مع استمرار مؤشرات ضعف الاقتصاد. وقالت «مايكروسوفت»، إن التخفيضات في التوظيف ستستمر في المستقبل المنظور، بينما رفضت التعليق على الأقسام والشركات التي ستتأثر. وأضافت الشركة أنها تحترم عروض العمل التي تم تقديمها بالفعل للوظائف المفتوحة، وستقوم ببعض الاستثناءات للوظائف المهمة. ويشير الإعلان الأخير، إلى توسع أكبر في تباطؤ التوظيف الذي تم الكشف عنه في مايو، والذي أثر في الغالب على مجموعات Windows وOffice وTeams.