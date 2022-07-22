مال وأعمال

يربض منتجع هيلتون رأس الخيمة الشاطئي بهيبة على خليج صغير منعزل ويوفر إطلالات رائعة على الخليج العربي إلى الغرب وعلى جزر سرايا وقمة جبل جيس إلى الشمال. يشغل المنتجع الحائز على عدّة جوائز 1.5 كيلومتر من الرمال الذهبية، ويشمل 471 غرفة وفيلا للضيوف والعديد من المطاعم و3 مسابح في الهواء الطلق ومراكز للرياضات والأنشطة المائية ومركز سبا.

يُعتبر هيلتون رأس الخيمة الشاطئي منتجعاً فسيحاً قبالة الشاطئ ويحتلّ موقعاً مميّزاً في منطقة رأس الخيمة التاريخية. كما يبعد المنتجع مسافةً قصيرة بالسيارة عن متحف رأس الخيمة الوطني ويزخر بالأسواق التقليدية وأسواق السمك والخضار والفواكه بالإضافة إلى متجر تقليدي لصناعة السفن وترميمها. يُعتبر المنتجع الشاطئي الوجهة الأمثل لاستكشاف قمة جبل جيس وقرية الرمس العريقة وجزر سرايا المهيبة فضلاً عن اكتشاف مزرعة لآلئ السويدي التاريخية.

وتطلّ الغرف والأجنحة على مناظر خلابة للخليج العربي. وتشمل شرفات فسيحة ومفروشة توفر أقصى درجات الراحة أو ترّاسات مع حديقة جميلة للاستمتاع بمناخ رأس الخيمة المعتدل. يتمّ التحكم بدرجات الحرارة في جميع الغرف كما أنّها مزودة بنظام تكييف قابل للتعديل للحرص على راحتك طوال اليوم وعند الخلود إلى النوم.

علاوةً على ذلك، تتميّز الغرف بمساحتها الفسيحة التي تبدأ من 48 متراً مربعاً وتصل إلى 227 متراً مربعاً في الجناح الملكي. أما الغرف المجهّزة للضيوف من أصحاب الهمم فمزوّدة بأسرّة منخفضة الارتفاع وحمّامات مجهّزة تجهيزاً كاملاً. تحتوي كل غرفة نوم على سريرَين بحجم كوين أو سرير واحد بحجم كينغ.

ويوفر منتجع هيلتون رأس الخيمة الشاطئي فريق كونسيرج كاملاً ومحترفاً. سيسرّ الفريق بمشاركة خبرته الطويلة معك ومساعدتك على حجز الرحلات أو المطاعم أو تجارب تناول الطعام وشراء التذاكر للفعاليات والمغامرات المشوّقة.

ويعشق الأطفال منتجع هيلتون رأس الخيمة الشاطئي. حيث يُعتبر المنتجع وجهة مثالية للأطفال لأنه يوفر العديد من الأنشطة، بما فيها نادي الأطفال كيدز بارادايس والمسبح الذي يضمّ منزلقاً ممتعاً. يستطيع الأطفال الأكبر سناً الاستمتاع بوقتهم في نادي المراهقين، حيث تنتظرهم أنشطة مختلفة طوال اليوم. كما يحتضن المنتجع ملاعب داخلية وفي الهواء الطلق مجهّزة تجهيزاً كاملاً ومرافق لممارسة تنس الطاولة.

ويشتهر منتجع هيلتون رأس الخيمة الشاطئي بمرافقه المناسبة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات. فتوفّر هذه المرافق خدمة تنظيم الفعاليات والاجتماعات، سواء على الشاطئ أو في الفندق أو المرافق المخصّصة لعقد المؤتمرات. وللمسافرين بغرض العمل، يتوافر مركز للأعمال يقدّم خدماته على مدار الساعة لتلبية شتّى الاحتياجات.

