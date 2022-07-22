دوليه

شكلت دورة ألعاب 1908 التي أقيمت في لندن بداية التغيير في ما يتعلق بالأنظمة والقواعد المتبعة في المنافسات، وكانت الأولى التي تشهد طابور عرض حيث مرت كل بعثة خلف علم بلدها، وتسفر عن نتائج متقدمة فنيا.

وكان المفروض ان تقام الألعاب الرابعة في العاصمة الإيطالية روما، لكن نظرا لصعوبة التجهيزات، اقترحت لندن لتكون المدينة البديلة، وهذا ما حصل. فأجريت بمشاركة 2008 رياضيين بينهم 37 امرأة يمثلون 22 بلدا، منها أيسلندا ونيوزيلندا التي شارك أفرادها مع بعثة استراليا، وروسيا وفنلندا (المشاركة مع روسيا القيصرية)، وتركيا. وهي دول دخلت الألعاب للمرة الأولى.

وشملت المسابقات الملاكمة والدراجات والجمباز وألعاب القوى والزوارق الشراعية واللاكروس والركبي والرماية وكرة المضرب والرقص على الجليد وكرة القدم والمصارعة وكرة الماء والتجذيف واليخوت والسباحة والغطس والبولو والكريكيت والقوس والنشاب والمبارزة والهوكي على العشب... وأجريت عروض لدراجات ركيزتها دولاب عملاق كانت شائعة وقتذاك.

لكن الإثارة كانت في سباق الماراثون الذي أقيم في 24 يوليو وكان بالفعل فاكهة الدورة، وجعل من الإيطالي بيتري دوراندو (1?59 م) بطلا خاصا لأنه خطف الأضواء والشهرة من الفائز الرسمي الاميركي جون هايز.

انطلق السباق من امام حضانة قصر ويندسور لتتمكن العائلة المالكة من متابعة وقائعه، وحدد الوصول في الاستاد في مواجهة المنصة الملكية. والمسافة الدقيقة بلغت 26?385 ميلا أي 42?195 كلم، علما إن طول مضمار الجري في وايت سيتي 536 م.

وتعين على المشاركين جري 26 ميلا على الطريق و385 ياردة على المضمار لينهوا السباق في مواجهة المنصة.

انطلق 56 عداء وبينهم بيتري حامل الرقم 19، إثر طلقة بندقية بنتلي للورد ديسبورو رئيس اللجنة الاولمبية البريطانية.

وسريعا تصدر الاسكتلندي توماس جاك والإنكليزيان فريد كورد وجاك برايس، كوكبة الطليعة وصودف أن كان الطقس حارا للمرة الأولى في فترة الألعاب... ولاحقا تزعم الخط الأول الجنوب إفريقي شارل هيفرسون، لكن سرعان ما تغيرت المجريات عن ظهور الإيطالي القصير في الصدارة، ويقال انه دخل المضمار مخمورا من مشروب منشط تناوله، فراح يعدو مترنحا وبدلا من إن يتجه يسارا، دار ناحية اليمين وتعثر فوقع ثم نهض وحاول إكمال الأمتار القليلة الباقية فتعثر من جديد ووقع أربع مرات على التوالي. وبدا وكأنه لا يدرك أين خط النهاية ولا يرى وجهته، فسارع طبيب السباق بوغلر ومسؤول التنظيم جاك اندرو ومساعدون آخرون منهم آرثر كونان دويل مبتكر شخصية شرلوك هولمز الشهيرة، والمذيع عبر مكبر الصوت، بمساعدته لبلوغ نقطة الوصول، وحل الاميركي هايز خلفه بـ 32 ثانية.

غير أن بعض المعلقين والذين عاشوا الحادثة وما تناقلته وسائل الاعلام حينها، يؤكدون ان بيتري اصر على إكمال السباق من دون ان يتناول شيئا، لذا بلغ الأمتار الأخيرة وقد أدركه الإعياء وشعر بدوار ولم تحمله قدماه على الصمود، لذا أسعف بالأحياء القلبي ونقل إلى مستشفى هامرسميت، ليصبح أول رياضي يكاد يفقد حياته خلال الألعاب.

ونتيجة المساعدة الإنسانية التي تلقاها بيتري أقصته لجنة الحكام وأعلنت هايز فائزا... وفي اليوم التالي أصرت الملكة الكسندرا على حضوره حفلة التتويج التي منحت فيها كلا من الفائزين ميدالية وشهادة تذكاريتين وغصن سنديان من حديقة ويندسور... وخصت بيتري الذي قيل انه كان نادلا في احد مطاعم حي سوهو، بكأس ذهبية وواسته قائلة له: آمل الا تحمل معك ذكريات سيئة من بلدنا.

ولاحقا، امتهن بيتري جري سباقات المسافات الطويلة وفاز في ماراثون نيويورك في 28 نوفمبر من العام ذاته وثأر من هايز بعدما تجاوزه بفارق 45 ثانية... وسجل آخر انتصاراته في ماراثون غوتبورغ السويدي عام 1912، ثم عاد إلى بلاده وقد جمع ثروة بددها بسبب سوء أدارته وطباعه الفظة. وعمل سائق أجرة وتوفي العام 1942.

