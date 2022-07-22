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من جديد تعود النجمة رحمة رياض بعمل غنائي جديد تجدد فيه تواصلها ومحبتها مع الجمهور الذي احبها منذ انطلاقتها وذلك بعد ان طرحت اغنية اصعد للكمر التي تصدرت قائمة التريند في العديد من الدول الخليجية العربية وفي مختلف المنصات الرقمية.

مستوى

وقد صرحت الفنانة رحمة رياض لـالنهار أن أغنيتها اصعد للكمر تعتبر من الاغاني الفرايحية وتمنت ان تنال على اعجاب الجمهور المستمع كما ثمنت تعاونها مع الملحن على صابر والشاعر حيدر الاسير واكدت ان اختيار الاغنية قد راعى ان يكون على مستوى الاغاني التي قدمتها في الفترة السابقة من حيث اللحن والكلمة التي تخاطب المستمع وتدخل الى قلبه وهذا الامر ضعها في مسؤولية كبيرة تجاه ماتقدمه من اعمال غنائية في المستقبل.

تجديد

واضافت ايضا: انا متأكدة ان الاغنية سوف تعلم مع الناس وتاخذ مساحتها هذا على صعيد.. وعلى صعيد اخر تم تجديد العقد مع شركة وتري وسيكون من خلال ذلك التعاقد انجاز أغانٍ جديدة متنوعة بين اللهجات العراقية والخليجية والمصرية واللبنانية.

تفاعل

وقد حصلت اغنية اصعد للكمر على التريند في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان تم طرحها حيث لاقت اقبالاً كبيراً وانتشاراً بين الجمهور وقد ردت رحمة عبر حسابها الرسمي في تويتر على ذلك التفاعل حيث كتبت وانتو من گد ما حلوين صعدنا تريند بهالسرعة .. فدوة لجمالكم ولمحبتكم اللي تكبر في القلب

يذكر ان رحمة رياض أحيت حفلا غنائيا مؤخرا في الكويت الى جانب الفنانة اصالة وقد تألقت في حفلها، وقدمت أشهر الأغاني لها والتي حققت نجاحا في السنوات الأخيرة وعلى رأسها أغنية كوكب التي ردد الجمهور كلماتها، كما قدمت أغنية وعد مني، واتحداكم. وقد شهد حفل رحمة رياض تفاعلاً كبيراً جداً من الجمهورالذي كان يردد معها كل أغنية تقدمها.

