بدأ الثنائي الفني يسرا ونيللي كريم خوض أول تجربة تلفزيونية تجمعهما معا، وهي مسلسل روز وليلى، رغم مشوارهما الطويل في السينما أو التلفزيون.

ويأتي التعاون بعد الحديث عن العمل معا، أكثر من مرة من قبل، حيث كان من المقرر أن يتعاون الاثنان في مشروع سينمائي وآخر درامي قبل أن يتوقف التحضير لهما، لانشغال الاثنتين بأعمال أخرى في نفس التوقيت.

وفسر البعض الأمر من قبل بوجود خلاف بينهما بسبب ترتيب الأسماء على التتر وأمور أخرى تتعلق بتسويق تلك الأعمال لتنفي الاثنتان الأمر بشكل عملي من خلال الإعلان عن مسلسلهما الجديد روز وليلى الذي يتم التحضير له الآن. ورفض المخرج أدريان شيرجولد مخرج العمل تصوير المسلسل قبل عمل بروفات تجمع جميع أبطال المسلسل قبل التصوير، حيث حضر خصيصا إلى القاهرة قبل التصوير بفترة، وبالفعل جلس الجميع مؤخرا حيث عادت الفنانة نيللي كريم من الولايات المتحدة الأميركية لحضور التحضيرات الخاصة بالعمل، كما عاد الفنان أحمد وفيق الذي يقوم بدور البطولة في المسلسل من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن أشترى ملابس الشخصية التي يقدمها في العمل. كما خضعت الفنانة الكبيرة يسرا للعديد من التدريبات الرياضية خلال الأيام الماضية من اجل الدور، الذي يحتوي على جانب من الأكشن الكوميدي التي تؤديه يسرا ضمن الأحداث. وعلمت النهار أن العمل مأخوذ من قصة مسلسل انجليزي قدم من قبل على شكل مسلسل وفيلم سينمائي. وتدور قصة روز وليلى في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ حافل بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية. المسلسل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال Mad Dogs وAna وPelican Blood، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل Mad Dogs وCardella وOn the Way to Denmark. يذكر أن يسرا خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أحلام سعيدة مع الفنانة غادة عادل وشيماء سيف و عماد رشاد وآخرين، فيما قدمت الفنانة نيللي كريم مسلسل فاتن أمل حربي، مع الفنان شريف سلامة وفادية عبد الغني و هالة صدقي ومحمد التاجي وآخرين.