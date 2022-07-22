إضاءات

?

اصنع أزمة، سيناريو قديم أصبح يلجأ إليه عدد من النجوم رغبة في صدارة التريند أو الدعاية، فالمنافسة داخل الوسط الفني لم تعد الموهبة هي الفيصل الوحيد فيها، بل هناك أدوات جديدة دخلت حلبة الصراع وأصبحت لها الأولوية، فبعدما كانت الدعاية قديمًا تدور حول الإعلان عن تفاصيل جزء من الحياة الشخصية (الطلاق والزواج) على سبيل المثال، أو إطلاق الألقاب من نوعية كوكب الشرق اللقب الذي احتكرته المطربة الراحلة أم كلثوم، أو بربري مصر الأول الذي كان يعرف به الفنان الراحل علي الكسار، أصبح الحديث عن الانتحار والخيانة والخروج بـتقليعات جديدة في الملابس أو الشكل، هي الطريق المختصر لـالدعاية.

ابتزاز الجمهور، مصطلح شق طريقه بالتزامن مع ظهور أساليب الدعاية الجديدة، ليصبح الجمهور مشاركا في كذبة سخيفة أو طرفا في لعبة لا يعلم عنها شيء، وهو ما أرجعه البعض إلى طبيعة العصر الحالي وسيطرة الـسوشيال ميديا الطاغية على حياة البعض، هذا فضلا عن البحث عن التريند مهما كان الثمن.

آمال ماهر.. من الاختفاء إلى ظهور كورونا

المطربة آمال ماهر، أحدث فنانة انضمت إلى قائمة الدعاية السلبية، حيث أثيرت خلال الأسابيع الماضية، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء عن اختفاء مطربة مصرية، واختطافها بأحد السجون، وأنها بين الحياة والموت. وتابعت هذه الأنباء أن المطربة تعرضت لعنف وانتهاكات شديدة، وأن كل ذلك بسبب الخلافات بينها وبين طليقها، الذي يشن ضدها حربًا طاحنة، معتمدًا على نفوذه وسلطته.

المثير في الأمر هنا، أنه رغم أن الشائعات المتداولة لم تحمل اسم آمال صراحة، إلا أن معجبيها تكهنوا أنها تعيش أزمة، وخرج بعض لمطالبتها بالظهور لايف للاطمئنان عليها، إلا أن المطربة الشهيرة لم تستجب لهذه الدعوات، واستغلت حب الجمهور والتزمت الصمت لفترة ووضعت النقابة في موقف محرج لتخرج بيانات تؤكد أنها بخير وتخرج والدتها لتدلي بتصريحات أن بنتها بخير وسوف تظهر قريبا في لايف.

الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد، فما هي إلا أيام قليلة مرت بعد تصريحات والدة آمال، إلا وفوجئ الجمهور بنشر صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أمام البحر، مصحوبة بتعليق، يفيد بأنها تستمتع بإجازة الصيف، إلا أن معجبيها كذبوا هذه الصور، لتضطر آمال للخروج في فيديو مسجل لطمأنة الجمهور، ثم أجرت مداخله هاتفيه مع الإعلامي رامي رضوان، أكدت خلالها أنها بكت بعد مشاهدة حب الجمهور لها خلال فترة مرضها، مبررة غيابها بإصابتها بـكورونا.

خطة آمال

مقربون من آمال ماهر أكدوا أن الأمر كله كان مخططاً له كي تظهر مدى حب الناس لها، بعدما توقفت المحطات الفضائية والإذاعية عن عرض أي حفلات أو أغنيات، بسبب مشاكلها مع طليقها وهو ما تسبب في تعطيل ألبومها الجديد، ولهذا فضلت اللجوء إلى هذا النوع من الدعاية للعودة من جديد بعد إغلاق قناتها على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

نفسية شيرين

آمال ماهر لم تكن المطربة الوحيدة التي لجأت إلى سيناريو صناعة الأزمة، فقد سبقتها المطربة شيرين عبد الوهاب، هي الأخرى أقحمت معجبيها ومستمعيها في خلافاتها الشخصية، فمنذ فترة سادت حالة من الجدل والصدمة عقب ظهور شيرين بعد طلاقها من المطرب الشاب حسام حبيب حيث أحيت حفلًا غنائيًا في مدينة أبو ظبي بالأمارات، وصدمت الجماهير حيث كانت حليقة الشعر بالكامل وقالت للجمهور: أتمنى أنكم تقبلوني بشكلي دا، بس أنتم عارفين أني كده فوقت. تصريح حفلة دبي لم يكن الوحيد من نوعه، فـشيرين خرجت بعد ذلك وأدلت بتصريحات تلفزيونية أكدت خلالها إنها حلقت شعرها كي تعاقب نفسها التي أخطأت بحقها كثيرًا، ولا تزال تحب زوجها السابق، لكن عودة علاقتهما تتطلب معجزة، كاشفة عن أنها تتلقى العلاج النفسي منذ فترة طويلة. اعترافات شيرين وجدت صدى لدى جمهورها، الذي تعاطف معها ومع ما فعلته بمظهرها. ودشن عدد منهم الهاشتاج عن شيرين وشكلها وقصة شعرها، وفي المقابل أدلى عدد من أطباء النفس والاستشاريين بأرائهم عن حالتها النفسية، وأن مافعلته يعتبر تصرفا طبيعيا ناتجا عن الشعور بالحزن والضياع والضيق، لأنها تحاول من خلاله الشعور بتغيير يجدد حياتها.

محضر عدم تعرض

شيرين لم تكتف بحلاقة شعرها، فما هي إلى فترة بسيطة خرجت بعدها لتثير الجدل مجددًا على الـسوشيال ميديا، بعدما أعلنت عن تحرير محضر في مركز الشرطة، ضد طليقها المطرب حسام حبيب، تطالب فيه بـعدم التعرض، ليخرج حبيب ويؤكد أنه تواجد في فيلا الفنانة بناء على دعوتها له لإنهاء مشروع فني بينهما.

ياسمين الخطيب ومحاولة انتحار

الاختفاء ومحاضر الشرطة وحلاقة الشعر، لم تكن الطرق الوحيدة التي لجأ إليها النجوم لـالدعاية، فالإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، التي شاركت مؤخرًا في فيلم حدث في 2 طلعت حرب، أضافت طريقة جديدة عنوانها الانتحار بعدما نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدوينة قالت فيها: حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناءً على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة- للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.. لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه. وأضافت: لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. (اضطرابات الشخصية الحدية) على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة..

أتمنى الخلاص.

ياسمين لم تكتف فقط بـمحاولة الانتحار، حيث زعمت انها تعرضت لسرقه مصوغاتها في المستشفي على يد طاقم التمريض، ثم عادت بعد ذلك لتقدم اعتذارها لممرضات مصر وانها اكتشفت ان المصوغات مع مساعدتها، وهو الأمر الذي قوبل من متابعيها بكثير من الاستياء.

لايف دينا المصري

وعلى طريقة ياسمين ظهرت مطربه غير معروفة تدعى دينا المصري، تهدد بالانتحار في بث مباشر عبر حسابها على فيس بوك وأكدت أن الفيديو سيكون الأخير لها. وأرجعت دينا قرارها إنهاء حياتها إلى استغلال البعض لها وعدم مساعدتها، مؤكدة أنها يئست من الحياة ومحاولة الكل استغلالها ولم تجد من يقدم لها يد العون دون مقابل لذلك قررت التخلص من حياتها أمام الجميع، ثم اختفت وقطعت البث لتثير الجدل حولها.

