إيمانيات

يوم المباهلة هو يوم عظيم في الإسلام، ويصادف في 24 ذي الحجّة من العام 9 للهجرة، لما له من أهميّة ودلالات، وقد تعرَّض لهذه الحادثة الكثير من الرّواة والمحدّثين والعلماء والمفسّرين. يوم المباهلة يوم للمسلمين جميعاً، في دلالته على الحقّ وأهله، وعظمة رموزه، وأهميّة الأسلوب الحواريّ الهادئ حول مختلف القضايا الدّينيّة والعقائديّة، كما أكّد ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مباهلته لوفد نصارى نجران، ليعطينا الدّروس والعبرة، ولنكون من المقتدين بسنّته المباركة...

يقول تعالى: (فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (آل عمران/ 61). ورد في قصّة الحوار الذي أداره النبيّ محمَّد (صلى الله عليه وآله وسلم) مع بعض النصارى من أهل الكتاب، أنَّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد سلك مسلكاً جديداً في معالجة الموقف معهم، بعد وصول الحوار إلى الطريق المسدود، وهو أسلوب المباهلة، الذي حدّثتنا عنه هذه الآية الكريمة.

أمّا قصة هذه الآية، فيقول فيها المحدّث الجليل عليّ بن إبراهيم القمي في تفسيره عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، قال: «إنَّ نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان سيِّدهم الأهتم والعاقب والسيِّد وحضرت صلواتهم، فأقبلوا يضربون الناقوس وصلّوا، فقال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): دعوهم. فلمّا فرغوا، دنوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقالوا: إلامَ تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وأنّي رسول الله، وأنَّ عيسى (عليه السلام) عبدٌ مخلوق يأكل ويشرب ويُحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: قل لهم: ما تقولون في آدم، أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويُحدث وينكح؟ فسألهم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: نعم. قال: فمن أبوه؟ فبهتوا، فأنزل الله تعالى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ...) الآية، وقوله: (فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ)، إلى قوله: (فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ).

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فباهلوني، فإن كنت صادقاً، أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذباً، أُنزلت عليَّ. فقالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة، فلمّا رجعوا إلى منازلهم، قال رؤساؤهم السيِّد والعاقب والأهتم: إن باهلنا بقومه باهلناه، فإنَّه ليس نبيّاً، وإن باهلنا بأهل بيته خاصّة لـم نباهله، فإنَّه لا يقدّم أهل بيته إلاَّ وهو صادق. فلمّا أصبحوا، جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (عليهما السلام)، فقال النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم: هذا ابن عمّه ووصيّه وختنه عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين (عليه السلام). ففرقوا، فقالوا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): نعطيك الرّضى فاعفنا من المباهلة. فصالحهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الجزية وانصرفوا».

