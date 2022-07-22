إيمانيات

اتفق العلماء على أن سورة الإنسان أي الدهر أو ثماني عشرة آية منها قد نزلت في حق عليّ وفاطمة (عليهما السلام)، وأوردوا هذه الرواية في كتبهم واعتبروها من مفاخر الروايات الحاكية عن فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام). يقول تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً (*) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً (*) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (*) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً (*) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً (*) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (*) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً)

هذه الآيات المباركة تتحدث عن المكافات التي أنعم الله تعالى بها على الأبرار، فيقول تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً). فـ«الْأَبْرَار»: جمع (بر) وأصله الإتساع، واطلق البر على الصحرا لاتساع مساحتها، وتطلق هذه المفردة على الصالحين الذين تكون نتائج أعمالهم واسعة في المجتمع، و(البر) هو الإحسان، وقيل: إنّ الفرق بين البرّ والخير هو أن البر يراد به الإحسان مع التوجه والإرادة، وأما الخير فمعناه أعمّ. امّا (كافور): فله معان متعددة في اللغة، وأحد معانيها المعروفة: الرائحة الطيبة كالنبتة ذات الرائحة الطيبة، وله معنىً آخر مشهور هو الكافور الطبيعي ذو الرائحة القوية ويستعمل في الموارد الطبية كالتعقيم.على كل حال فإنّ الآية تشير إلى أنّ هذا الشراب الطهور معطر جدّاً فيلتذ به الانسان من حيث الذوق والشم.

ثمّ يشير الى العين التي يملؤون منها كؤوسهم من الشراب الطهور فيقول: (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً). هذه العين من الشراب الطهور وضعها الله تعالى تحت تصرفهم، فهي تجري أينما شاءوا. أما مفردة (يفجّرون): من مادة تفجير، أخذت من أصل (الفجر) ويعني الشق الواسع، سواء كان شق الأرض أو غير ذلك، و(الفجر) نور الصبح الذي يشق ستار الليل، وأطلق على من يشق ستار الحياء والطهارة ويتعدّى حدود الله تعالى (فاجر) ويراد به هنا شقّ الأرض. ثمّ تتناول الآيات الأخرى ذكر أعمال «الْأَبْرَار» «وَعِبَادُ اللَّهِ» مع ذكر خمس صفات توضح سبب إستحقاقهم لكلّ هذه النعم الفريدة: فيقول تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً).

ثم يتناول الصفة الثالثة لهم فيقول: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيرا). لم يكن مجرد إطعام، بل إطعام مقرون بالإيثار العظيم عند الحاجة الماسّة للغذاء، ومن جهة أخرى فهو إطعام في دائرة واسعة حيث يشمل أصناف المحتاجين من المسكين واليتيم والأسير، ولهذا كانت رحمتهم عامّة وخدمتهم واسعة.

والخصلة الرابعة للأبرار هي الإخلاص، فيقول: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً). ان هذا المنهج ليس منحصراً بالإطعام، إذ إن جميع أعمالهم خالصة لوجه الله تعالى، ولايتوقعون من الناس شكراً وتقديراً. والمراد من «وَجْهِ اللَّه» تعالى هو ذاته تعالى، وإلا فليس لله تعالى صورة جسمانية، وهذا هو ما اعتمده وأكده القرآن الكريم في كثير من آياته.

ويقول في الوصف الأخير للأبرار: (إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً) (أي الشديد) من المحتمل أن يكون هذا الحديث لسان حال الأبرار، أو قولهم بألسنتهم.

وجاء التعبير عن يوم القيامة بالعبوس والشديد للإستعارة، إذ انها تستعمل في وصف الإنسان الذي يقبض وجهه وشكله ليؤكد على هول ذلك اليوم، أي أن حوادث ذلك اليوم تكون شديدة إلى درجة أن الإنسان لا يكون فيه عبوساً فحسب، بل حتى ذلك اليوم يكون عبوساً أيضاً.

وأشارت الآية الأخيرة إلى النتيجة الإجمالية للأعمال الصالحة والنيات الطاهرة للأبرار فيقول: (فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً). مفردة «نَضْرَة»: بمعنى البهجة وحسن اللون والسرور الخاص الذي يظهر عند وفور النعمة والرفاه على الإنسان. أجل، إن لون وجوههم في ذلك اليوم يخبر عن الهدوء والإرتياح، وبما انهم كانوا يحسون بالمسؤولية ويخافون من ذلك اليوم الرهيب، فإن الله تعالى سوف يعوضهم بالسرور وبالبهجة. وتعبير «لَقَّاهُمْ» من التعابير اللطيفة والتي تدلّ على أن الله تعالى سوف يستقبل ضيوفه الكرام بلطف وسرور خاص وأنه سوف يجعلهم في سعة من رحمته.

ليست هذه الآيات هي الآيات الوحيدة التي عدّت إطعام الطعام من الأعمال الصالحة للأبرار وعباد الله تعالى، بل إن كثيراً من آيات القرآن الكريم اعتمدت هذا المعنى وأكدت عليه، وأشارت إلى أن لهذا العمل محبوبية خاصّة عند الله سبحانه وتعالى.

إن قيمة العمل في الإسلام بخلوص النية وإلّا فإن العمل إذا كان بدوافع غير الهية، سواء كان رياءً أو لهوى النفس، أو توقع شكر من الناس أو لمكافات مادية، فليس لذلك ثمن معنوي وإلهي.

وقد أشار النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذلك بقوله: «لا عمل إلّا بالنية وإنّما الأعمال بالنيات».

والجدير بالذكر أن الروايات لم تؤكد على إطعام المحتاجين والجياع فحسب، بل صرّحت بعض الروايات أن إطعام المؤمنين وإن لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبة العبد، وهذا يدلّ على أن الهدف لايقتصر على رفع الإحتياج بل جلب المحبّة وتحكيم وشائج المودة.

