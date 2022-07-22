إيمانيات

أهل البيت (عليهم السلام) مدرسة مضيئة، ونجوم متألقة في سماء الإسلام العظيم، الإسلام العزيز، الإسلام القوي فهم القدوة الشامخة التي اقتدت برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). نهلوا من علمه ونشأوا في بيته الكريم، وساروا على نهجه وصراطه المستقيم، يدعون إلى كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والإعتصام بسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويضربون في سلوكهم الأمثال السامية للأُمّة يدعون إلى الحقِّ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يحيدون عنه قيد أنمله. وإنّهم قرناء القرآن الكريم كما في الحديث الشريف لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّي تارِكٌ فيكم الثَّقَلَينِ ما إن تَمسّكتُم بهما لن تَضِلُّوا: كتابَ اللَّهِ وعِترَتي أهلَ بَيتي، وإنَّهما لن يَفتَرِقا حتى يَرِدا عليَّ الحوضَ».. فهم قرناء القرآن الكريم لا يفترقون عنه لأنّهم المصداق الأمثل لكلِّ ما حمله القرآن المجيد من مفاهيم وقيم، لذا نزل القرآن العظيم صريحاً فيهم: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (الأحزاب/ 33).

إنّ لأهل البيت (عليهم السلام) في القرآن الكريم ومن خلال الحديث النبويّ خصوصية مميزة «إنّي تارِكٌ فيكم الثَّقَلَينِ ما إن تَمسّكتُم بهما لن تَضِلُّوا: كتابَ اللَّهِ وعِترَتي أهلَ بَيتي». فقد نستوحي من الحديث أنّ العلاقة بين كتاب الله تعالى وبينهم ليست علاقة مقارنة بين موقع وموقع لينفرد كلّ واحد منهما بعد إتيانه في دوره وحركيته، بل العلاقة علاقة إرتباط عضوي ينفتح فيه أحدهما على الآخر لينطلق أهل البيت (عليهم السلام) في عملية تفسير وتوضيح وتطبيق للقرآن الكريم وتحريك لمفاهيمه في الواقع الإنساني في الحياة، من خلال الوعي الذي عاشوه في معانيه وانفتحوا فيه على آياته وفي خطّ العلم النبويّ الذي علَّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإمام عليّ (عليه السلام) والذي استوعبه الإمام (عليه السلام) وتحرّك به إلى الآفاق الواسعة، لذلك أهل البيت (عليهم السلام) كانوا ينطقون بالقرآن العظيم ويتمثّلون معانيه ويوضّحون مفاهيمه ويستخرجون حلاله وحرامه ويستوحون آياته.

أهل البيت (عليهم السلام) لكثرة ما نزلت فيهم الآيات القرآنية المباركة، وما جاء على لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأحاديث.. فهم مأوى قلوب المسلمين يفدون إليهم لينهلوا من علومهم ويستزيدون من أنوار معارفهم. فقد وَجّه القرآن الكريم الأنظار إليهم وسلَّط الأضواء على موقفهم الطلائعي الرائد وأبرز دورهم في الأُمّة الإسلامية وخصهم بآية التطهير المؤكَّدة من لدن الحكيم الخبير. إنّ مَن يدرس تاريخ أهل البيت (عليهم السلام) وسيرتهم العلمية يعرف الدور الطليعي والمهمّة الكبرى التي نهض بها أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد عملوا وكافحوا من أجل الحفاظ على نقاء الشريعة والذود عن أصالة العقيدة الإسلامية، وضحّوا بأنفُسهم وجاهدوا من أجل تطبيق تلك المبادئ السامية وقيادة الأُمّة على هَديها. وفي كلِّ يوم يبرز تاريخ أهل البيت (عليهم السلام) المجيد حيّاً معطاءً يتفاعل مع وجدان الأُمّة ووعيها ويغني مسيرتها ويرفد حضارتها.

وفي خلاصة الحديث، إنّ أهل البيت (عليهم السلام) هم المحور والإطار الجامع لوحدة الأُمّة وجمع شملها. لقد حدّد القرآن الكريم في آية التطهير مركزاً لحركة التاريخ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفق العُرف والمنطق الإسلامي بعد أن وَهب الله تعالى هذه الصفوة المباركة صفة التطهير من الذنوب والمعاصي والآثام، فقد ثبت القرآن الكريم لهم أفضل درجات التفضيل وأعلى مراتب الأهلية في الإقتداء والقيادة والريادة في الحياة الإسلامية. ويمكن للدارس والباحث في حياة أهل البيت (عليهم السلام) أن يكتشف الدور المركزي لحياتهم في تاريخ الإسلام وحركة التيار العلمي والفكري والسياسي في الأُمّة.

