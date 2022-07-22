إيمانيات

التسامح من سمح بمعنى جاد بماله وسمح، سماحة وهو الموافقة فيما طلب. يُقال: سمح واسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء، وقيل: إنما يقال في السخاء سمح وأمّا اسمح فإنما يقال في المتابعة والإنقياد، ويقال اسمحت نفسه أي انقادت، وقال ابن منظور: سمح أي فعل شيئاً فسهّل فيه ويُقال سمح البعير بعد صعوبته إذا ذلّ واسمحت قرونته لذلك الأمر، إذا أطاعت وإنقادت. وقال القلعجي: السماحة مصدر سمح (بضم الميم وفتحها) الجود والكرم، اللين والسهولة، بذل ما لا يجب بذله تفضّلاً، وقال الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لابنه الحسن: «يا بنيّ ما السماحة؟ قال: البذل في اليسر والعسر»، وقال (عليه السلام) في حديث آخر في معنى السماحة، هي إجابة السائل وبذل النائل، وفي رواية: «السماحة بذل المسامحة»، وقال المناوي: السماحة أي الإعطاء بطيب نفس.

في أدب القرآن الكريم: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ) (النور/ 22)، وفي الأدب النبويّ: «إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم»، وفي الرؤية الإسلامية للإنسان: الناس «صنفان: إمّا أخٌ لك في الدِّين أو نظيرٌ لك في الخلق». وفي اللغة العربية: «السمح والسماح والسماحة هي الجود. وأسمح وسامح: وافقني على المطلوب. والمسامحة: المساهلة. وتسامحوا: تساهلوا».

والذي يبدو، هو أنّ التسامح مَلَكة في النفس، وصفة في الشخصية، وروحية في البسط والإنبساط، تعبّر عن نفسها بالسهولة واليسر وقلّة التعقيد. ولذلك، قد لا يكون دقيقاً أن نتعامل مع التسامح على أنّه فعل مجرّد، بمعزلٍ عن العمق الذي تنبع منه إرادة الفعل؛ فإذا كان التسامح ذهنيةً وروحيةً وعنصراً من عناصر الشخصية، فإنّ المطلوب عندئذٍ البحث عن التسامح في تجلّيات النفس والذات؛ ليكون الفعل الخارجي تعبيراً صادقاً عن واقعٍ غير ظاهرٍ للناس. فقد تقول لإنسانٍ: «سامحتك»، وقد تصافحه أمام الملأ كمظهرٍ من مظاهر التجاوز عن عداوةٍ أو خلافٍ، وقد تبرم معه اتفاقاً أو معاهدةً على طيّ صفحة الماضي، ولكنّ كلّ ذلك ربّما لا يعبّر عن التسامح؛ لأنّ الحياء فرض عليك أن تقول له ذلك، أو أن تصافحه، والظروف الخارجية هي التي ألجأتك إلى أن تبرم معه ذلك الاتفاق.

والسؤال هنا: هل نستطيع أن نعزل التسامح عن الفكر المتسامح؟ وهل يمكننا أن نحصل على تسامحٍ من دون الإرتكاز على فكرٍ رحبٍ متسامحٍ ينسج في عقيدته خطوط التواصل مع الآخر، وينظّر لروحٍ إيجابيةٍ قائمةٍ على الذهنية المستقبلية التي تقوم على قراءة الماضي لأخذ العبر، ولكنّها لا تغرق فيه في غيبوبةٍ عن مسؤوليات الحاضر؟ ثمّ إذا امتلكنا القاعدة النظرية للتسامح، فهل يكفي ذلك لإنتاج روحٍ أو ذهنية متسامحةٍ؟ أو لابدّ من أن يتحوّل ذلك الفكر إلى برنامجٍ تدريبي على الخلق المتسامح الذي يعالج - ولا يكبت - المشاعر السلبية، والذكريات الأليمة؛ وإلى سلوك المتسامح الذي يختبر العلاقة مع الآخر من منطلق تثمير الإيجابيات لديهما؛ وإلى تدريب الذات على أن تخفّف من حدّة الأنانية والذاتية؟

إنّنا نتحدّث هنا عن برنامج حياةٍ متسامحةٍ، تلقي بظلالها على الذين يعيشون فيها، فتطبعهم بطابعها، وتعدّل في إتجاهاتهم العدوانية، وتمارس محواً منهجياً لذكرياتهم الأليمة.

