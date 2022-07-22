إيمانيات

تُعد القدوة الحسنة من أرقى أساليب التربية التي تؤثر بشكل فاعل في تكوين اتجاهات الشخصية الفكرية وتحديد أنماط سلوكها في كلّ مرحلة من مراحل تطورها، فلهذا نبهت التربية الإسلامية إلى أهمية التوافق بين المبادىء النظرية التي يعتقدها المؤمن ويقول بها وبين سلوكه العملي. ومن الأمثلة على ذلك، ذو القرنين؛ حيث حوَّل المجتمع النظري إلى حقيقة واقعة تتحرَّك في واقع الأرض، وترجَم -بسلوكه وعُلوِّ هِمَّته وتصرُّفاته- مبادئ المنهج ومعانيه، ووضع في شخصه صورة القدوة الحيَّة للقائد الصالح المُصلِح.

ذو القرنين أُوتي من كلِّ شيء يحتاجه أُولو القوة والحُكم، لكنه لَم يستخدم هذا العطاء في الترف والشهوات، وإنّما إستخدمه في السعي والحركة في قضاء حوائج الناس، فكان بهذا السلوك ترجمة عملية بشريَّة حيَّة للمنهج الرباني.

فقد فُطِر الناس على افتقاد القدوة والبحث عن الأسوة؛ ليكون لهم نبراساً يُضيء سبيل الحق، ومثالاً حيّاً يُبيِّن لهم كيف يطبِّقون شريعة الله تعالى؛ لذلك لَم يكن لرسالات الله تعالى من وسيلة لتحقيقها على الأرض، إلاَّ إرسال الرُّسل عليهم السلام، يُبَيِّنون للناس ما أنزَل الله تعالى من شريعته. قال سبحانه وتعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) (الكهف/ 94). فلو لَم يكن ذو القرنين قدوة حسنة للناس بإشتهاره في فِعل الخيرات، لَما طَلبوا منه أن يَقيَهم من الفساد، وهكذا اقترَن في مكان واحد القدوة الحسنة والحماية من الفساد؛ أي: إنَّ القدوة الحسنة والإصلاح أمران متلازمان، فالقوم بمجرَّد رؤيتهم ذا القرنين -الذي هو نموذج القدوة الحسنة التي دَفعته لعلُو الهِمَّة وطلب الكمال- طلبوا منه إصلاحَ أمرهم بمَنْعه يأجوجَ ومأجوج من الإفساد في الأرض.

وبمثل هذه الصفات التي اتَّصف بها ذو القرنين، وأنجَز بها من نفسه القدوة الحسنة، يكون تغيير المجتمع وإصلاحه نحو الخير أمراً حتمياً؛ لأنّ العقل إذا اقترَن بالقدوة الحسنة، نتجَت من هذا الإقتران عُلوُّ الهِمَّة والعزيمة الصادقة التي هي المحرِّك للتغيير.

لذا قاوَم ذو القرنين - لَمَّا عَلِم أنه قدوة لقومه- ذلك الفساد والظلم بعُلو هِمَّته، وقوة عزيمته، ولَم يكتف ذو القرنين بأنّ يُقاوم هذا الظلم بنفسه، بل طلب الإعانة؛ لأنَ إفساد يأجوج ومأجوج كان إفساداً جماعيّاً، فلابدَّ أن يُقابله إصلاح جماعي، فانظر كيف أنَّ القدوة الحسنة دافعٌ للإنسان للعمل والجد، وطلب معالي الأمور، فبالإيمان الحقيقي الذي يحمله ذو القرنين، ترجَم لنا معنى المسارعة للخيرات وحبَّ العمل، وعُلوَّ الهِمَّة في الدُّنيا والآخرة.

