عربيات ودوليات

بغداد- أنقرة- الوكالات: اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوات التركية بـ«انتهاك سافر للسيادة العراقية» اثر قصف أودى بحياة 8 سياح عراقيين استهدف أحد المنتجعات في قضاء زاخو بإقليم كردستان شمالي العراق، فيما نفت أنقرة صلتها بالقصف ودعت بغداد إلى تجنب ما اسمتها «الدعاية الإرهابية».

وفجر القصف الذي وقع في محافظة دهوك العراقية ازمة دبلوماسية بين البلدين حيث قرر مجلس الوزراء العراقي استدعاء القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، ووقف إجراءات تعيين سفير جديد. وأضاف المجلس في بيان أنه وجه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه إدانة الحكومة العراقية القصف.

ودان الرئيس العراقي برهم صالح القصف. وفي تغريدة على تويتر اعتبر صالح القصف انتهاكا لسيادة العراق، وأن تكراره غير مقبول ويهدد الأمن القومي العراقي. وقال الرئيس العراقي في تغريدته إن مثل هذه الأعمال منافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار.

من جهتها، أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن القصف طال منتجع برخ السياحي في بلدة دركار بمحافظة دهوك مما أدى لمقتل 8 سياح عراقيين وجرح 23 آخرين من زوار المنتجع. وذكرت مصادر أمنية عراقية أن منتجع برخ يرتاده السياح القادمون من مختلف المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن حالة عدد من المصابين خطرة. وأوضحت أن الأهالي في محافظة دهوك سارعوا لنقل المصابين بسياراتهم الخاصة إلى مستشفيات المدينة، فيما بادرت فرق الإسعاف لإتمام عمليات نقل المصابين.

بدوره، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحكومة العراقية إلى التحقيق في القصف، وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع تويتر «لا ينبغي أن يكون العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل». بدورها، نددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق هينيس بلاسخارت في بيان نشر على تويتر بالقصف، ودعت إلى إجراء تحقيق لتحديد ملابساته.

وذكرت قناة «الجزيرة» أن بعض المعلومات تفيد بأن الكاظمي طلب جمع التفاصيل عن كل الهجمات التركية المتكررة على الأراضي العراقية وذلك من أجل تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تصعيد الموقف مع تركيا عقب القصف وذلك عن طريق إغلاق المعابر والمطارات العراقية في وجه تركيا وتقليل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وإلغاء الاتفاقيات الأمنية بين الجانبين إذا استمرت أنقرة في مثل هذه الهجمات.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا تعتقد أن القصف على محافظة دهوك العراقية كان هجوما إرهابيا، ودعت السلطات العراقية إلى تجنب إصدار بيانات متأثرة «بدعاية منظمات إرهابية». وقالت الوزارة في بيان إن أنقرة حزينة لسقوط ضحايا في القصف، مؤكدة أنها تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية. وتابع البيان أن تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء القصف. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية قولها إن القصف -الذي أسفر عن مقتل مدنيين شمالي العراق- نفذه «إرهابيون» من حزب العمال الكردستاني.

