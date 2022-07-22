عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: دانت وزارة الخارجية الأميركية في بيان القصف الذي أودى بحياة مدنيين في منطقة دهوك بشمال العراق. وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة إن «قتل المدنيين أمر غير مقبول ويتعين على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين».وقال نيد برايس إن واشنطن تراقب الوضع. لكنه رفض التعليق بالتفصيل مع تكشف معلومات عن الضربة.

وكانت وسائل إعلام رسمية عراقية قد اتهمت تركيا بتنفيذ الضربة التي أسفرت عن مقتل ثمانية سياح وإصابة 23 آخرين في منتجع بمحافظة دهوك الشمالية. ونفت أنقرة أي دور لها.

وجدد برايس فى مؤتمر صحافى دوري التأكيد على موقف الولايات المتحدة القائل بأن العمل العسكرى فى العراق يجب أن يحترم سيادة العراق وسلامة أراضيه، مشددا على «أهمية ضمان حماية المدنيين».

