عربيات ودوليات

أربيل- بغداد- الوكالات: شيّع العراق بغضب وحزن امس ضحايا قصف حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته وأودى بحياة تسعة مدنيين في منتجع سياحي في كردستان، في حدثٍ من شأنه زيادة التوتر بين البلدين الجارين. وفي مطار أربيل عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، أرسلت طائرة عسكرية لنقل جثامين الضحايا إلى بغداد. ونقلت التوابيت التسعة بسيارة إسعاف، بينها تابوت طفل صغير، ولفّت بالعلم العراقي وأكاليل الورود. وحمل وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، نحو الطائرة، التابوت الصغير، قبل أن تقلع إلى بغداد.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امس «يوم حداد وطني» فيما تصاعد الغضب الشعبي في العراق على المأساة التي أودت بحياة تسعة عراقيين وأدّت إلى إصابة 23 بجروح.

وانطلقت تظاهرة كبيرة، امس أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع». وأوضحت الوكالة، أن «تظاهرة كبيرة غاضبة انطلقت صباح اليوم أمام مبنى السفارة التركية في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد».

وعبر المتظاهرون عن تنديدهم وغضبهم على الاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في زاخو، وطالبوا برد «كبير» كون الاعتداء «مؤلماً». كما طالب المتظاهرون أيضاً بغلق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي. وكان متظاهرون حاصروا السفارة التركية في بغداد.

وتظاهر العشرات صباح امس أمام مركز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، وسط اجراءات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق. وبثّت أغاني وطنية عبر مكبّرات صوت، فيما رفع بعض المتظاهرين لافتةً كتب عليها «أنا عراقي، أطلب طرد السفير التركي من العراق».

