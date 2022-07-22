عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: اكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو امس أن تركيا «لا تطلب الإذن مطلقا» من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سورية. وأوضح «يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقا إذنا لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب»، منبها إلى أن «ذلك يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع».

وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا الثلاثاء في طهران قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سورية منذ مايو، إنه يعوّل على «دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب». لكنّ نظيرَيه حذرا من أن أي عملية في شمال شرق سورية ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة. وذكّر جاويش أوغلو بأن تركيا «علّقت» عملياتها في شرق سورية في أكتوبر 2019 «بعد وعود أطلقتها الولايات المتحدة وسورية».

ونصّ اتفاق وُقّع عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية. وأكد الوزير التركي أنه «لم يتمّ الوفاء بهذه الوعود.

وازدادت الهجمات ضد معارضين سوريين وجنودنا».

