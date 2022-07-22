عربيات ودوليات

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط «الهجوم التركي الغاشم الذي استهدف منتجعا سياحيا بمدينة دهوك العراقية، وأدى إلى سقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى». ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، تأكيده «الرفض الكامل للاعتداء التركي على السيادة العراقية، والذي يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا سافرا لمبادئ حسن الجوار».

وأشار المتحدث إلى أن «الجامعة العربية تساند العراق في رفض وإدانة الاعتداءات التركية، وأنها تدين أي تعد أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية» معتبرا أن «على أنقرة إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في علاقاتها مع دول المنطقة، والامتناع عن الإقدام على تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول العربية تحت أي ذريعة». الى ذلك أدانت وزارة الخارجية المصرية، امس الهجوم على منتجع سياحي في كردستان، مؤكدة دعمها سيادة العراق وما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره. وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن «جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للعراق الشقيق في ضحايا الهجوم الغاشم.

