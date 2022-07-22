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واشنطن- الوكالات: اعلن البيت الأبيض أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن إصابته بالسرطان، كان إشارة إلى إصابته بالمرض قبل أن يصبح رئيسا، وتم علاجه منه.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في تغريدة عبر توتير إن «الرئيس بايدن كان يشير إلى سرطانات الجلد غير الميلانينية التي تمت إزالتها قبل توليه منصبه».وذكر ملخصٌ عن الحالة الصحية للرئيس بايدن، صدر في نوفمبر الماضي، أنه تمت إزالة عدة سرطانات جلدية موضعية غير ميلانينية منه قبل توليه الرئاسة.

والأربعاء، كشف الرئيس الأميركي إصابته بالسرطان، فيما أفادت تقارير إعلامية أن إعلانه هذا زلة لسان، وليس إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض. وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه بايدن بشأن الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس الأميركية.

وفي معرض وصفه الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت التابعة لولاية ديلاوير، قال بايدن «لهذا السبب أنا والكثير من الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان».

الى ذلك أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف الأميركيين يتوقعون أن تشهد بلادهم حربا أهلية ثانية، بعد تلك الحرب التي وقعت في القرن التاسع عشر، وانتهت بطي صفحة الرقيق. وكشف الاستطلاع، الذي أجره باحثون في ولاية كاليفورنيا عن مستويات مقلقة من انعدام الثقة و»عدم الانتماء» إلى مؤسسات البلاد، وميل متزايد لاستخدام العنف بين الأميركيين. وقال المشاركون في الاستطلاع، وبلغ عددهم أكثر من 6800 بالغ، إنهم يتوقعون اندلاع الحرب الأهلية خلال سنوات فقط.

