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روما- الوكالات: أعلن القصر الرئاسي في إيطاليا امس أن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته بعد اجتماعه بالرئيس سيرجيو ماتاريلا. وجاءت هذه الاستقالة عقب سحب 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومة دراغي، وهو ما قد يفتح الطريق لإجراء انتخابات مبكرة. وطلب الرئيس الإيطالي من دراغي البقاء في منصبه لتصريف الأعمال، ولم يذكر بيان الرئاسة ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة. كما استدعى الرئيس الإيطالي إلى قصر كويرينال في روما رئيسي مجلسي البرلمان، وهما رئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا كاسيلاتي ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو.ومن المرجح أن يقوم ماتاريلا بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في سبتمبر أو أكتوبر بحسب محللين، وحتى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.