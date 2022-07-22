عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: وصلت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك إلى الجولة الأخيرة من سباق اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون. وتقدم في البداية 11 مرشحا لخوض السباق، لكن في الاقتراع الخامس والأخير للمشرعين من حزب المحافظين فاز سوناك بعدد 137 صوتا من أصل 357 صوتا، مقابل 113 صوتا لتروس و105 أصوات لبيني موردنت. وتضع المرحلة الأخيرة من السباق والتي تستمر لأسابيع سوناك المصرفي السابق في بنك غولدمان ساكس والذي رفع الأعباء الضريبية إلى أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي، ضد تروس التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعهدت بخفض الضرائب واللوائح التنظيمية.