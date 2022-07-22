عربيات ودوليات

أصيب كثيرون في انحاء العالم بالصدمة وهم يتابعون صور احتراق حافلات وسيارات في شوارع بريطانيا وهرب سكان بحثا عن ملجأ من درجات الحرارة المرتفعة. وثارت تساؤلات بشأن اسباب عدم تحمل بريطانيا للحرارة الشديدة بعد تجاوزها الأربعين درجة، بينما تعد درجة حرارة معتادة في دول اخرى عديدة.

ومنذ نحو اسبوع، تواجه القارة الأوروبية موجة حر قاسية اودت بحياة نحو 500 شخص في اسبانيا وأزيد من 1063 في البرتغال. ولم تعلن بريطانيا عن ضحايا جراء موجة الحر، لكن فرقة الاطفاء في لندن انخرطت، في اخماد حرائق اندلعت في انحاء العاصمة البريطانية خلال موجة حر حطمت الرقم القياسي. وللمرة الأولى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، سجلت بريطانيا اعلى درجات على الاطلاق الاثنين والثلاثاء الماضيين بتخطيها الأربعين درجة مئوية. واعترف رئيس بلدية لندن صادق خان بأن العاصمة تشهد «ارتفاعا هائلا» في عدد الحرائق بسبب موجة الحر. واعتبرت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان ما يحدث في البلاد «دعوة لليقظة». ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في مكتب الأرصاد الجوية البروفيسور ستيفن بيلشر قوله ان بريطانيا «يمكن ان تشهد درجات حرارة مماثلة كل ثلاث سنوات اذا ظلت انبعاثات الكربون مرتفعة». ووفقا للصحيفة، قد يكون هناك ما يصل الى 1000 حالة وفاة زائدة في البلاد بسبب موجة الحر.

واعترف وزير النقل البريطاني غرانت شابس بأن البنى التحتية في بريطانيا والمباني السكنية «غير مُصممة لتتحمل الحرارة العالية» ما ضاعف احساس السكان بموجة الحر ودفع بعضهم للجوء الى سياراتهم للاحتماء بالمبردات الهوائية. وقال شابس، في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان «الكثير من بنيتنا التحتية غير مُصمم لتحمل هذه الحرارة». وأفاد بأن التكيف مع التغير المناخي «سيستغرق سنوات» حتى تتمكن بريطانيا من تحديث بنيتها التحتية بالكامل للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.ولفت الى ان «البنية التحتية، التي يعود الكثير منها الى العصر الفيكتوري (بدأ في العقد الرابع من القرن التاسع عشر)، لم تكن مبنية لتحمل هذا النوع من درجات الحرارة».

وكشفت صور جوية التواء بعض قضبان القطارات وظهور اضرار على مدرجات مطارات في بريطانيا.وأعلن مطار لندن»لوتون» الاثنين تعليق الرحلات، على خلفية اضرار لحقت بمدرجه بعد تجاوز الحرارة 37 درجة مئوية.كما فرضت سلطات النقل قيودا على سرعة القطارات وزمن التقاطر لحماية خطوط السكك الحديدة، بالاضافة الى تخفيض ساعات عمل الحافلات، لاسيما في خلال النهار.

وكشفت مريم زكريا، عالمة المناخ في الكلية الامبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن، الأربعاء، ان المباني في بلدان اوروبية عديدة، بينها بريطانيا «لم تُصمم بطريقة تتحمل درجات تفوق الـ25 درجة مئوية».

وأوضحت زكريا، في تصريحات نقلها موقع «يورونيوز» الأوروبي، ان هذه المشكلة الهندسية تتضح ببناء معظم المنازل للحفاظ على الحرارة لمساعدة السكان على تحمل البرد بشكل افضل، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في الأماكن المغلقة اثناء موجة الحر.وجزء ضئيل من المباني في اوروبا بشكل عام «مجهز بمكيفات الهواء»، وفق المصدر ذاته.

