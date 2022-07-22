عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حذر عالمان اميركيان من خطورة موجات الحر الشديد التي تجتاح دولا من الولايات المتحدة الى الهند وجنوب آسيا، وحتى الصين وأوروبا. وأوضح العالمان وهما دوروود زيلكي، رئيس معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ود.غابرييل دريفوس، كبيرة العلماء بالمعهد، ان الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يجعل من ظاهرة الاحترار العالمي اكثر تواترا وأشد حدة وأطول امدا. وتساءل العالمان، في مقال مشترك بصحيفة «ذا هيل» الأميركية، عما اذا كان بالامكان التغلب على هذا الحر الشديد، ام انها نذير ببداية نهاية الحياة في كوكب الأرض. ووفق مقال «ذا هيل» فان الحر الشديد ومجافاة النوم الى جانب ارتفاع مستويات ثاني اكسيد الكربون يمكن ان تؤدي معا الى خفض مهارات اتخاذ القرار الاستراتيجي الى النصف بحلول نهاية القرن الحالي. ويرى زيلكي ودريفوس في مقالهما المشترك ان هناك حدودا لقدرة البشر على احتمال مزيج من الحر والرطوبة تفوق طاقة اجسامهم على البقاء على قيد الحياة. ورغم انه من الصعوبة احيانا تشخيص اسباب الوفيات الناجمة عن الحرارة الا ان موجة الحر التي ضربت اوروبا عام 2003 تسببت في 70 الف حالة وفاة.

ويعتقد العالمان ان التأقلم على الظواهر المناخية قد يسمح للبعض بالتكيف مع الحر الشديد، لكن الزيادة السريعة في درجات الحرارة القصوى في المناطق التي لم تشهد تجارب سابقة لمثل هذه الظاهرة، ستختبر قدرة البشر الجماعية على التكيف معها، خاصة ان الاحتباس الحراري احدث تغيرا في المناخات خارج النطاق الذي عزز تطور الحضارة الانسانية.ويشكك الكاتبان في قدرة اي شخص على التكيف مع هذه الظاهرة التي اودت بالفعل بحياة عدد كبير جدا من الناس من الشباب وكبار السن والضعفاء ما لم يتوقف تلوث المناخ.وتصيب الحرارة والجفاف والتأثيرات المناخية الأخرى ايضا المحاصيل الزراعية، وتفتك بالمواشي على نحو ما شوهد مؤخرا في ولاية كنساس الأميركية، وهي عوامل ادت بالفعل الى رفع اسعار المواد الغذائية وتساهم في التضخم الحالي الذي تعاني منه الولايات المتحدة ودول اخرى من خلال ما يسميه العالمان «التضخم الحراري».

