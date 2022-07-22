عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، من ان اوكرانيا كدولة «قد تختفي من خريطة العالم، نتيجة لكل ما يحدث». وأضاف مدفيديف في منشور انه «بعد انقلاب عام 2014، فقدت اوكرانيا استقلالها وأصبحت تحت السيطرة المباشرة للغرب الجماعي واعتقدت ايضاً ان «الناتو» سيضمن امنها. ونتيجة لكل ما يحدث، قد تفقد اوكرانيا بقايا سيادة الدولة وتختفي من خريطة العالم»، وفق وسائل اعلام روسية.

كما لفت الى ان «الناتو يواصل خلافاً للمنطق والفطرة السليمة الاقتراب من حدود روسيا مما يخلق تهديداً حقيقياً للأمن العالمي ويتسبب في موت جزء كبير من البشرية» وأعرب عن ثقته في ان «الأوكرانيين سيحاكمون بالتأكيد عن الفظائع التي ارتكبت ضد شعبي اوكرانيا وروسيا» وفق قوله.

يأتي ذلك فيما وسّعت روسيا، اهدافها لتشمل مناطق غير تلك الموجودة في شرق اوكرانيا وحوض دونباس الذي ما زال يتعرض للقصف. وبعد خمسة اشهر تقريبا من انطلاق العملية العسكرية الروسية اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة ان الأهداف العسكرية الروسية في اوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على الشرق بل تشمل ايضاً «أراضي اخرى»، ويمكن ان تمتد.

في غضون ذلك كشفت وزارة الدفاع الروسية عن دور مروحيتها المتطورة «مي 28» التي تعرف باسم «صياد الليل الخارق» في المعارك في وقت اعلنت فيه واشنطن عن احصائية كبيرة لخسائر الروس البشرية منذ بداية حرب اوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لمروحيات هجومية متعددة الأغراض من طراز «مي 28»، تعرف باسم «صياد الليل الخارق».وبحسب الوزارة، فقد تم خلال الطلعات القتالية تدمير مراكز القيادة وبطارية منظومة اطلاق صواريخ متعددة وعربات مدرعة لوحدات القوات الأوكرانية.

من جهة اخرى قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي ايه» ان الولايات المتحدة تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في اوكرانيا حتى الآن بنحو 15 الف قتيل وربما 45 الف جريح، معترفا بأن كييف تكبدت ايضا خسائر كبيرة. وأضاف بيرنز في منتدى «آسبن» الأمني في كولورادو ان احدث التقديرات الصادرة عن اجهزة الاستخبارات الأميركية ستكون رقما قريبا من 15 الف قتيل (من القوات الروسية) وربما ثلاثة امثال ذلك من المصابين.

وأشار الى ان «الأوكرانيين عانوا ايضا، ربما اقل من ذلك بقليل، لكن كما تعلمون، الخسائر البشرية كبيرة»، وفق تعبيره. وقال بيرنز ان روسيا احرزت تقدما محدودا في دونباس شرق اوكرانيا خلال الشهور الثلاثة الماضية، مؤكدا ان المقاومة الأوكرانية لا تزال متماسكة.

ومقابل التصعيد الروسي في التصريحات، اعلن وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن ان بلاده ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل منظومات صاروخية خلال الأسبوع الجاري.وتوعّد اوستن بالتصدي لأي محاولة روسية لضم الأراضي الأوكرانية، مؤكدا ان المساعدات التي قدمتها بلاده احدثت فرقا كبيرا في ساحة المعركة.

