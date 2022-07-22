عربيات ودوليات

شدد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري على ان معاودة تزايد الاصابات بفيروس «كورونا» تؤكد اهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات الطبية، خاصة في اماكن التجمعات، مع الاستمرار في تلقي اللقاحات التي تحرص الدولة على توفيرها جاء ذلك خلال استعراض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة المصرية امس، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، تقريرًا حول الموقف الوبائي الحالي لفيروس «كورونا»، محلياً وعالمياً.

وأوضح الوزير ان اعداد الاصابات تزداد اسبوعياً، على مستوى العالم، للأسبوع الخامس على التوالي، بعد آخر انخفاض للحالات منذ الذروة الأخيرة في مارس 2022، حيث ارتفعت اعداد الاصابات والوفيات خلال الأسبوع من 4 الى 10 يوليو 2022، بنسبة زيادة بلغت 15% للاصابات، و7% للوفيات، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وعلى الصعيد المحلي، اشار عبدالغفار الى ان الأسبوع الـ28 لعام 2022 الممتد في الفترة من 10 الى 16 يوليو شهد تزايد حالات الاصابة بفيروس «كورونا» طبقاً لبيانات البرنامج القومي الالكتروني لترصد الأمراض المعدية، الذي يمثل بيانات 542 مستشفى على مستوى الجمهورية.

كما عرض الوزير موقف تلقي لقاحات فيروس «كورونا» المستجد محلياً، موضحا انه تم تقديم اللقاح لنحو 38 مليون شخص، من خلال 1393 مركزاً لتقديم اللقاح على مستوى الجمهورية، مضيفاً ان نسب اشغال العزل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، تعكس نتائج مطمئنة حتى الآن، حيث لاتتجاوز نسبة اشغال الأسرة الداخلية 2%، و12% لأسرة الرعاية المركزة، و4% لأجهزة التنفس الصناعي.

