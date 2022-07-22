عربيات ودوليات

قالت مصادر اعلامية ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيزور القاهرة، الأحد المقبل، لاجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضاً، وكذلك مندوبي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، اذ سيجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وأعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن لافروف سيقوم بجولة افريقية تشمل مصر واثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، في الفترة من 24 الى 28 يوليو الحالي. وقال وزير الخارجية الروسي ان مصر الشريك الاقتصادي الأول لبلاده في القارة الافريقية بما يقارب خمسة مليارات دولار وأوضح لافروف في تصريحات صحافية انه يُخطط هذا العام للقيام بجولة افريقية تشمل مصر واثيوبيا وأوغندا والكونغو وأضاف: أن «لدينا زيارات سنوية متبادلة مرة كل عام أو عامين، اذ يقوم وزراء الخارجية بزيارة الدول الافريقية، نحن نحاول القيام بذلك بطريقة تغطي أكبر عدد ممكن من الدول هذا العام ستكون هناك زيارات لمصر واثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو».

