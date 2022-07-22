دوليه

قاد لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي، للفوز على أميركا دي مكسيكو المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة هيوستن الأميركية، وغاب عنها الوافد الجديد إلى «سيتيزنس» المهاجم النروجي إرلينغ هالاند. وافتتح البلجيكي التسجيل بعد 30 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس غييرمو أوتشوا عن صدها.

وعادل هنري مارتن للفريق المكسيكي بعدما استفاد من كرة في العمق وقاوم عودة المدافع الهولندي ناثان أكيه (43)، قبل أن يسجل دي بروين الهدف الشخصي الثاني له والفوز لفريقه بتمريرة من الجزائري رياض محرز (45+1).

وقرر الاسباني بيب غوارديولا مدرب بطل انكلترا ابقاء هالاند على مقاعد البدلاء في اولى مباريات فريقه خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد. ومن المرجح أن يخوض هالاند الذي احتفل ببلوغه 22 عاماً أمس والمنتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الألماني، مباراته الاولى بقميص فريقه الجديد في اللقاء الثاني التحضيري أمام بايرن ميونيخ الالماني في غرين باي.

ودفع غوارديولا بالمهاجم الجديد الأرجنتيني خوليان ألفاريس أساسياً، قبل أن يستبدل لاعب ريفربليت السابق في الدقيقة 70. وشهد اللقاء شجاراً بين لاعب خط الوسط الدولي جاك غريليش الذي طالب بركلة جزاء عقب تدخل خشن من الحارس أوتشوا، قبل أن يتم استبدال الاخير، فيما نال الانكليزي حصته من صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة.