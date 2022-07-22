دوليه

تلقى إيفرتون الإنكليزي هزيمة ثقيلة، خلال جولته في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، حيث خسر أمام مضيفه مينيسوتا يونايتد الأميركي 0-4، أمس، على ملعب أليانز فيلد.

وأنهى مينيسوتا يونايتد الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف، سجلها إيمانويل رينوسو وجيمس تاركوفسكي لاعب إيفرتون (بالخطأ في مرمى فريقه) ولويس أماريا، في الدقائق 18 من ضربة جزاء و32 و36.

وفي الشوط الثاني، أضاف أبو دانلادي الهدف الرابع لمينيسوتا يونايتد، في الدقيقة 77. والهزيمة هي الثانية لإيفرتون خلال جولته الحالية في الولايات المتحدة، حيث خسر أمام آرسنال 0-2 السبت. ويستهل إيفرتون مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز، بمواجهة تشلسي في السادس من أغسطس المقبل.

