دوليه

أكد البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، أنه سوف يبذل قصارى جهده طالما سيستمر في صفوف الفريق الإنكليزي خلال الموسم الجديد. وقال سيلفا، الذي لعب 76 دقيقة في المباراة الودية للسيتي ضد كلوب أميركا التي فاز بها السيتي بنتيجة 2-1: «أستعد للموسم الجديد بأفضل طريقة، وطالما سأستمر في مانشستر سيتي سأبذل قصارى جهدي». وأضاف: «العلاقة دائما رائعة مع النادي والجماهير وزملائي في الفريق».

وأثيرت الكثير من التكهنات حول النجم البرتغالي، بعد التقارير الأخيرة حول رغبة باريس سان جرمان في إتمام صفقة تبادلية تضم بيرناردو سيلفا ونيمار وأن النادي الإنكليزي رفضها. كما ارتبط اسم سيلفا بالانتقال إلى برشلونة، حال نجح النادي الكاتالوني في التخلص من لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ هذا الصيف.

