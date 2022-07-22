دوليه

انتقد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المهاجم السابق للفريق البافاري، المنضم مؤخرا لصفوف برشلونة. وقال حميديتش، في تصريح لصحيفة «زيت» الألمانية: «تفهمنا لموقف ليفاندوفسكي هو صفر في الحقيقة، ليس فقط لأنني كلاعب أوفيت بجميع عقودي.. لو كنت مكانه لأوضحت الأمر داخليا وبنفسي، وكنت سأفي بعقدي مع النادي». يذكر أن ليفاندوفسكي حضر بداية فترة التحضير مع بايرن ميونخ، وتدرب رفقة زملائه،، بينما كان برشلونة يتفاوض على ضمه، قبل أن ينتقل إلى الفريق الكاتالوني مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين. ويتواجد البولندي حاليا في معسكر برشلونة بالولايات المتحدة الأميركية، لكنه لم يشارك في الفوز الودي على إنتر ميامي (6-0).