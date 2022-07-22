دوليه

أعلن أدريان رابيو، لاعب خط وسط يوفنتوس، غيابه عن التواجد مع «البيانكونيري» في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، بالولايات المتحدة الأميركية. وقال رابيو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «بالاتفاق مع النادي ولأسباب شخصية، سأبقى في إيطاليا لإنهاء استعدادي البدني». ولازال مستقبل لاعب خط الوسط الفرنسي غير واضح، وأثيرت العديد من الشائعات عن إمكانية رحيله هذا الصيف. وكان رابيو انضم ليوفنتوس في صيف 2019، بصفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع باريس سان جرمان. وخاض رابيو 129 مباراة بقميص يوفنتوس بجميع المسابقات، وسجل 6 أهداف، كما حقق لقب الكالتشيو في موسمه الأول، وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، لكن الموسم الماضي لم يحقق أي لقب مع السيدة العجوز.