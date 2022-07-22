محلية

يلتقي منتخب كرة اليد مع نظيره الياباني في الـ 04:00 مساء اليوم على صالة خليفة الرياضية ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية للشباب المقامة في البحرين لغاية 24 يوليو الحالي، فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر السعودية مع البحرين في الـ 06:00 مساء.

وبلغ «أزرق اليد» نهائيات كأس العالم (المانيا - اليونان 2023) بعد تغلبه على إيران 26-20 أول من امس ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى والتي شهدت انتصارا مستحقا للمنتخب السعودي على حساب كوريا الجنوبية 32-28 ليرافق الأخضر الكويت إلى نصف النهائي.

وتصدر الأزرق ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، يأتي بعده السعودية بـ 4 نقاط، ثم كوريا 3 نقاط وأخيرا إيران دون رصيد.

وتتأهل المنتخبات الأربعة التي بلغت نصف النهائي إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل. وأثبت «أزرق اليد» أن مستقبل كرة اليد المحلية في أمان بعد العروض اللافتة التي قدمها الفريق في البطولة لغاية الآن وهو حقق الطموح ببلوغ المونديال العالمي. وتمكن مدرب الأزرق الإسباني إيسيدرو ومساعده المدرب الوطني وليد سالمين من قيادة الفريق إلى تحقيق انتصارين على السعودية وإيران والتعادل مع كوريا في اولى مباريات الأزرق في البطولة وهما يطمحان إلى مواصلة هذا التألق عبر الفوز اليوم على المنتخب الياباني والوصول إلى المباراة النهائية.

من جانبه أكد مدير المنتخبات الوطنية عبدالله الذياب قدرة منتخب «شباب اليد» على إعادة الانجازات الى الواجهة العالمية للعبة واضافة البطولات الى خزائن الاتحاد. واشاد الذياب بتأهل «شباب الازرق» الى كأس العالم بعدما تأهلوا الى نصف النهائي، موضحا ان اللاعبين اوفوا بوعدهم بالتأهل الى المونديال. وقال ان منتخب الشباب الحالي «أساس قوي» سيبني عليه الاتحاد للمستقبل مشيرا الى تركيز الاتحاد على منتخبات الشباب والناشئين كونهم الداعم الأساسي للمنتخب الاول حتى تعود كرة اليد الكويتية الى منصات التتويج القارية والعالمية. وذكر ان الجهازين الفني والاداري بدءا بالتحضير لمباراة نصف نهائي البطولة أمام اليابان منذ نهاية مباراة أول من أمس لافتا الى حماس جميع افراد المنتخب لتقديم مستوى ممتاز اضافة الى عزمهم حصد لقب البطولة.

