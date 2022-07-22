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تختتم مساء اليوم مواجهات الدور التمهيدي لبطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة للرجال، بإقامة 9 نزالات في جميع الأوزان، على حلبة صالة اتحاد الملاكمة بضاحية صباح السالم، وتنتظر لاعب المنتخب الوطني خالد الشمري مواجهة صعبة عندما يصطدم بنظيره الأوكراني كورباكين نيكيتا في وزن 91 كغ، فيما يخوض زميله منصور الشمري نزالا متكافئا أمام البحريني سيد فاضل في وزن 51 كغ، بينما تحدد النزالات الأخرى على ضوء ما تسفر عنه نتائج الدور التمهيدي الأول الذي انتهى في وقت متأخر من مساء أمس. وأقيم حفل الافتتاح مساء أمس، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر نزاروفيتش كريملف، الذي وصل البلاد فجر الخميس، ورئيس الاتحاد الآسيوي بيتشاي تشنهافاغيرا، ورئيس الاتحاد العربي يوسف الكاظم، ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة، ورؤساء الوفود المشاركة، وتبع حفل الافتتاح إقامة ستة نزالات من تسعة كانت مقررة، بعد انسحاب ثلاثة ملاكمين أثناء الفحص الطبي وإجراء الوزن صباح أمس.

ويشارك في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 26 يوليو الحالي 100 ملاكم من 20 دولة، وتبدأ المنافسات يوميا في الخامسة مساء، وتنقل القناة الرياضية بتلفزيون الكويت جميع النزالات على الهواء مباشرة.

من جانبه، أكد عمر نزاروفيتش كريملف حرص الاتحاد الدولي على تقديم كافة أوجه الدعم للاتحاد الكويتي، لكل ما من شأنه أن يضمن نجاح بطولة الكويت الدولية الأولى، مضيفا: «سعداء بإقامة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، الذي من شأنه الإسهام في تطوير الملاكمة، وزيادة الخبرات التراكمية لجميع المشاركين من ملاكمين ومدربين». وأشاد نزاروفيتش بحسن التنظيم الذي تشهده البطولة، وقال: «لدينا فكرة مسبقة عما قدمته الكويت للرياضة القارية والدولية، وقد أدهشنا دقة التنظيم، والاحترافية في التعامل، وحسن الضيافة، ونأمل أن تكون الكويت مستقبلا إحدى المحطات المهمة للملاكمة الدولية».

من جهته، ذكر رئيس لجنة الحكام في البطولة مجبل العازمي أن العدد الإجمالي للحكام الدوليين المشاركين في البطولة بلغ 17 حكما، مضيفا: «سيتم تطبيق القانون الدولي للملاكمة، على أن يكون النزال من 3 جولات، مدة كل منها 3 دقائق»، لافتا إلى أن هناك 7 حكام دوليين أجانب سيشاركون في إدارة النزالات.

إلى ذلك، أكد مدير المنتخب السعودي محمد عالم أن بطولة الكويت الدولية تعد من بين أهم وأقوى البطولات الدولية في عام 2022، وقال: «يتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية ومثيرة، في ظل مشاركة عدد غير قليل من الملاكمين المصنفين في الاتحاد الدولي، وفي مختلف الأوزان»، مشيدا بحفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم للبطولة.

