محلية

هل استفدنا من هذة الانتقادات لما يخطط له من يريد تطبيق النظام الاحترافي لاول مرة بالكويت بلعبة «كرة القدم» وهل الاتحاد (المعين بعضهم) سيقتنع او يتراجع عن هذا التخبط الذي يراد به باطل وهو «نظام رياضي احترافي ورقي» يعتقدون من خلاله انهم سيضعون الحكومة ومسؤولي هيئة الرياضة واللجنة الاولمبية في وضع حرج بأن الاحتراف يجب ان يطبق بأي وسيلة وإلا فسنلغي بطولة كرة القدم؟ كلام في المرمى كلام في المرمى فللأسف ان الاندية صدقت اننا سننشئ دوري محترفين بكرة القدم براتب وقدره 350 دينارا ! سؤالي للاعبين الذين سيوقعون عقودهم مع الاندية ومع مجلس ادارة الاندية في كيفية تطبيق الاحتراف من غير وجود «قانون للاحتراف» في الكويت يمكن اللاعب من الاسترشاد به لمستقبله القادم اذا ما تعرقل من هذا النظام غير الموجود في قوانين الحكومة؟ فهل اللاعب سيكون من ضمن موظفي الدولة وهل سينضم الى قانون مؤسسة التأمينات؟ اسئلة تحتاج الى اجابة لهؤلاء اللاعبين واهاليهم قبل ان يلعبوا في دوري المحترفين الـSHOW.كلام في المرمى كلام في المرمى فأتمنى ان نعرف رأي كلٍّ من:

• هل الحكومة اصدرت قانون الاحتراف الرياضي الكامل؟

• هل اقرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة قانون الاحتراف الرياضي؟

• هل الوزير المعني بالشؤون الرياضية اقر ان لدينا قانوناً للاحتراف الرياضي... لا نعلم عنه؟

• هل مجلس ادارة هيئة الرياضة المنتهية صلاحيته من نوفمبر 2021 اقر هذا القانون؟

• هل قيادات الهيئة من المدير العام ونوابه المعنيين بالشأن الرياضي والمالي يعلمون عن هذا القانون ، وعلى اي اساس سيتم الصرف فيه؟

• هل حسب ما جاء بقرارها القانوني او بما يمليه علينا الاتحاد «المعين بعضهم»؟

• هل اللجنة الاولمبية الكويتية تعلم أننا اصبحنا محترفين من غير وجود قانون؟

• هل مجالس ادارات الاندية مقتنعون بهذا النظام الاحترافي الورقي؟

اني متخوف من انه بعد مئة يوم نعود لدوري الدمج «Damage» الذي دمر الكرة الكويتية؟ فما تم التخطيط له على الورق من غير دراسة متأنية لكيفية تطبيق الاحتراف الكامل حسب أصوله الفنية والادارية والقانونية..... والله من وراء القصد.كلام في المرمى