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أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة الطائرة عبدالهادي الشبيب سعي الاتحاد لانشاء مركز متخصص بتدريب منتسبي اللعبة من حكام واداريين ومدربين لتطويرها على مستوى العالم العربي. وقال الشبيب الذي يرأس الاتحاد الكويتي للعبة ايضا ان المركز يهدف الى تطوير مهارات الحكام والمدربين والاداريين وتعزيز امكانياتهم لينعكس هذا ايجابا على اللاعبين مباشرة. وأشار الى الحرص على رفع مستوى اللعبة من خلال دورات وبرامج يقدمها افضل المحاضرين على المستوى العالم لينقلوا خبرتهم ومعرفتهم الكاملة باللعبة الى جميع منتسبي كرة الطائرة في الوطن العربي حتى يستفيدوا الاستفادة الكاملة. وعن اهداف الاتحاد العربي في الفترة المقبلة لفت الشبيب الى تنظيم مواعيد البطولات العربية ووضع اوقات محددة لتتوافق مع «الروزنامة الدولية» حتى لا يصبح هناك تعارض بين البطولات الامر الذي يؤثر على مستوى المنتخبات عموما. وشدد على اهمية الاحتكاك مع المنتخبات العالمية والاستفادة منها قدر المستطاع للوصول الى افضل مركز ممكن للمنتخبات العربية في التصنيف العالمي. واوضح ان الاتحاد يسعى الى اقامة «مباراة سوبر» بين بطل المنتخبات الوطنية في الاتحاد العربي مع بطل قارة اوروبا او بطل قارة آسيا لافتا الى امكانية تطوير الفكرة من خلال تنظيم بطولة مجمعة تجمع بطل العرب مع ابطال القارات لزيادة الاحتكاك ورفع مستوى اللعبة.وتطرق الشبيب الى تركيز الرئاسة الجديدة للاتحاد العربي على نشر اللعبة بين العنصر النسائي وتشجيع الاتحادات العربية على دعم المنتخبات النسائية وعزا ذلك الى الاهتمام الكبير الذي توليه النساء في العالم العربي لكرة الطائرة. وذكر ان الاتحاد الذي سينقل مقره من البحرين الى الكويت سيركز على البراعم والناشئين والشباب كونهم اللبنة الاولى في سلم تحقيق النجاح والانجازات.