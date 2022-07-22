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يغادر غداً السبت وفد النادي العربي متوجهاً إلى تونس لإقامة معسكره التدريبي استعداداً للموسم الجديد، ويضم 31 لاعباً بالإضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري، ويسافر مع الوفد المحترفان الليبي الهادي السنوسي والجزائري طارق بوعبطة على أن ينضم الليبي الآخر محمد صولة إلى الفريق في تونس حيث يتواجد حالياً لتلقي العلاج من مرض الملاريا الذي أصابه عقب مشاركته مع منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. ومن المقرر أن يخوض الأخضر 6 مباريات ودية خلال المعسكر الذي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، أيام 1 و3 و4 و7 و8 و11 الشهر نفسه، على أن تكون المباريات الست أمام 6 فرق من الأندية الـ 11 التالية: مولودية وهران واتحاد العاصمة ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائرية، والصفاقسي واتحاد المنستيري والنجم الساحلي والملعب والترجي التونسي، والقادسية والأهلي السعوديين. ومن المعلوم أن المهاجم المغربي حمزة خابا الذي تعاقد معه الأخضر الشهر الماضي فسخ عقده مع العربي ووقع مع نادي الرجاء البيضاوي، في الوقت الذي أكد أمين السر العام فؤاد المزيدي أن النادي يتمسك بحقوقه وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية. كما تواصل إدارة النادي البحث عن المدرب الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل، بعد استقالة الكرواتي أنتي ميشا من منصبه وتعاقده مع نادي الفيصلي السعودي.