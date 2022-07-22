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خاطب نادي بيراميدز الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية في بطولة الدوري المصري. وقررت إدارة بيراميدز مخاطبة اتحاد الكرة من أجل تعيين الحكام الأجانب بداية من لقاء الإسماعيلي المحدد له يوم 24 يوليو الجاري بستاد الإسماعيلية وحتى آخر مباراة يخوضها الفريق في الدوري بنهاية شهر أغسطس المقبل. وأكد بيراميدز سداد المبالغ المالية كافة المطلوبة لاستقدام الحكام الأجانب خلال باقي مبارياته.ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب. ويتبقى أمام بيراميدز 9 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم أمام الإسماعيلي، البنك الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، غزل المحلة، سموحة، فيوتشر، سيراميكا كليوباترا والجونة.ويأمل بيراميدز في الفوز بتلك المباريات على أمل حصد لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.