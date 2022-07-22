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كشفت الفنانة اللبنانية - البريطانية رزان جمال صاحبة شخصية إيملي التي أحبت الفنان كريم عبدالعزيز في فيلم كيرا والجن، أنها أحبت العمل مع فريق الفيلم. ورزان جمال ممثلة بريطانية من أصل لبناني حققت نجاحاً ملحوظاً من خلال مشاركتها في أعمال تنوعت بين المسلسلات والأفلام في إنتاجات فرنسية وأميركية وبريطانية وعربية. تنحدر رزان من أب لبناني عاش في بريطانيا، درست وعاشت في بيروت، وانتقلت إلى لندن لاستكمال دراستها الجامعية في مجال إدارة الأعمال. ومن تصوير الإعلانات انتقلت إلى الشاشة الكبيرة عبر دور في فيلم كارلوس الذي فاز بجائزة في مهرجان كان، ومن بعده لفتت إليها أنظار المخرجين والمنتجين، فأتاحوا أمامها فرصة المشاركة في أعمالهم عالميا وعربيا.