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بعد تصريحات غريبة، انشغل محبو أسطورة الملاكمة الأميركي، مايك تايسون، بكلامه الأخير حول صحّته بعدما أعلن أنه يشعر بـاقترابه من الموت.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات، بعضها أشار إلى أن الملاكم الشهير متعب فعلاً، وأخرى أكدت أنه مجرّد كلام لا أساس له من الصحة.

وجاءت هذه البلبلة بعدما أطلّ بطل الملاكمة الأسبق للوزن الثقيل صاحب الـ56 عاما، من خلال مقطع صوتي بودكاست مع شون ماكفارلاند معالج الصدمات والإدمان الأميركي، وتحدّث عن الموت.

وقال تايسون: سنموت جميعا في يوم من الأيام بالطبع. عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي وأقول: واو. هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي قريب جدا.

