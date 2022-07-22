الاخيرة

يعاني السودانيون المقيمون في القرى والبلدات القريبة من مناجم الباحثين عن الذهب بصورة عشوائية من الأخطار الصحية التي يسببها التلوث الناجم عن أكداس النفايات المحملة بمواد كيميائية سامة مثل مادة الزئبق التي تستخدم في استخراج الذهب، وتشكّل خطرا على أجهزة الهضم والأعصاب ما يقلل المناعة لدى الإنسان.

وينتشر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في معظم أنحاء السودان، ويعمل فيه أكثر من مليوني شخص ينتجون حوالي 80 % من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد. ويشكّل التلوث الكيميائي الناجم عن استخراج الذهب أخطارا صحية على مجتمعات التعدين والمقيمين قرب الأماكن التي تنشط فيها أعمال التعدين.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التعرض للزئبق يشكّل خطرا على الأجهزة العصبية والهضمية والمناعة لدى الإنسان، وقد يكون قاتلا.

