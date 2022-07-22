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يحتضن متحف «رصيف برانلي» في باريس معرضا بعنوان «في الطريق إلى القيادات التقليدية في الكاميرون: المرئي وغير المرئي». ويتناول المعرض تاريخ القادة الذين يعدّون حرّاس التراث الفريد والارتباط بين الأجيال السابقة والجيل الحالي. ففي مدخل المتحف، يصادف الزوار تماثيل لـ24 شيخا تقليديا تقابلهم لوحة جدارية للفنانة الكاميرونية كاترين بيلالدا، إضافة إلى شخصيات تحظى بالتقدير بزيها التقليدي. وأوضحت سيندي أولوهو، المفوضة العامة للمعرض، أن المعرض بمثابة تحية لـ«الشيوخ الذين يحرسون هذا التراث الغني»، مشيرة إلى أن التفاعل مع المعرض لافت وأن حلقة الوصل بين الأحياء والأموات واضحة للعيان. ومن أبرز المجتمعات المعروضة، مجتمع «باميليكي» الذي تترابط فيه السياسة والدين والتنظيم الاجتماعي. وتشمل المعروضات أيضًا أقداحًا خشبية وتيجانًا وجواهر وأقمشة وأدوات شعائرية.

