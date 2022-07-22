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بثقة كبيرة وابتسامة عريضة استقبلت العداءة السعودية ياسمين عمرو الدباغ أسئلة الصحافيين في المنطقة المختلطة عقب خوضها الدور الأول لسباق 100 م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية. «إنها تجربة رائعة»، بهذه الكلمات بدأت حديثها، مشيرة إلى أنها «تجربة جديدة بالنسبة إلى البنات الخليجيات عموماً والسعوديات على وجه التحديد». وهذه ثاني مشاركة للدباغ بعد أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، وخرجت من التصفيات بحلولها تاسعة في سلسلتها، قبل أن تحطم رقمها القياسي الشخصي في دورة الألعاب الخليجية في مايو الماضي مسجلة رقماً قدره 12.90 ثانية.